Киев устроил истерику из-за условия США по Донбассу

Киев не соглашается вывести войска из Донбасса, в результате США могут отказаться от помощи Украине. Как напоминает издание "Украинская правда", уход ВСУ за границы ДНР был одним из условий Вашингтона.

Издание подчеркивает: американцы не видят, где можно договориться по этому главному вопросу. Это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран и на свои выборы.

Эксперты считают, что угроза остаться без помощи Вашингтона сейчас выглядит для Киева едва ли не наиболее реалистично, чем когда-либо за годы конфликта на Украине. Украинцы останутся с не самым стабильным партнером в виде ЕС. Киеву приходится искать варианты, как протянуть ближайшие годы - в условиях, когда деньги есть только на несколько месяцев, передает РИА Новости.