ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины

ВС России минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. На этих объектах производились ракеты и комплектующие. Целью ударов стали и военные аэродромы, сообщили в Минобороны России. Там подчеркнули, что удар стал ответом на атаки киевского режима на гражданские объекты в российских регионах.

По данным военного ведомства, армия использовала высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Подчеркивается, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.

В течение суток российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты украинской транспортной инфраструктуры. Нанесены удары по складам вооружений и беспилотников, также поражены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.