Герпес сорвал весенние брачные планы манула Тимофея

Французский зоопарк не сможет выделить невесту манулу Тимофею из-за кошачьего герпеса.

Все дело в том, что самки манула зоопарка Spaycific'Zoo, расположенного рядом с городом Ле-Ман на северо-западе Франции, являются носителями кошачьего герпеса и поэтому их нельзя скрещивать с другими особями.

"Наши самки манулов находятся у нас в рамках европейской программы сохранения исчезающих видов. Кроме того, они являются носителями кошачьего герпеса", - заявил директор учреждения Эммануэль Лемонье (цитата по РИА Новости).

На прошлой неделе Варшавский зоопарк отказался предоставить Тимофею свою самку манула – красавицу Джесси. Жениха ей подыскивают строго в рамках Европейской программы защиты животных (EEP) под эгидой Европейской организации зоологических садов (EAZA). При этом не уточняется, связано ли это с нынешней геополитической ситуацией или имеет объективное биологическое обоснование.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что для Тимофея продолжается поиск подходящей неродственной партнерши. Ведутся переговоры с природоохранными организациями и заповедниками,

Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска. Позднее он переехал в Москву и стал любимцем публики.