Собянин: Количество учащихся колледжей в Москве за шесть лет удвоилось

Под историческими сводами Гостиного двора - целый город профессиий. Здесь десять основных "районов" или направлений - от промышленности и информационных технологий до креативных индустрий и сферы гостеприимства. Рабочие специальности здесь открываются с неожиданной стороны. Например, будущие слесари извлекают музыку из водопроводных труб. Школьники увлеченно программируют виртуальную реальность. Здесь можно самому создать и запустить сценарий.

Мастер-класс по VR-разработке проводит Максим, студент третьего курса. Но уже работает разработчиком в компании, создающей тренажеры для отработки чрезвычайных ситуаций для шахтеров.

"Я студент, официально трудоустроен и, соответственно, получаю зарплату. И я знаю, что у меня большие возможности карьерного роста, и я очень доволен тем, чем я занимаюсь", - говорит он.

А в соседнем павильоне внимание приковывает к необычный экспонат - яркий плюшевый "Москвич", которого студенты прозвали Гринчем. За пушистым корпусом скрывается серьезная инженерия.

"Это электромобиль, работает полностью на электричестве. Здесь не используется ни бензин, ни дизель, никакие другие жидкости, которые мы видим в привычных автомобилях. Самое интересное у него находится как раз-таки под капотом. Контактор – это самое сердце автомобиля, которое соединяет все системы", - рассказал Дмитрий Чамкин, студент 4 курса колледжа МАДК имени А.А. Николаева.

Здесь можно примерить любую профессию как костюм. Например, почувствовать себя в роли спасателя. Пройти импровизированную полосу препятствий и научиться завязывать альпинистские узлы.

Форум посетили мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и руководители фракций.

"В Москве количество учащихся колледжей за последние шесть лет удвоилось. В последние два-три года выросло практически на 50% благодаря в том числе принятию нового закона о проведении эксперимента, когда ребята без проблем, бесшовно практически переходят от среднего образования в колледжи, получают достойную профессию, которая поможет им встать на ноги, получать хорошую зарплату. Это очень важно и для них самих, и для экономики города. Ребята полностью обеспечены бюджетными местами. Идет активная модернизация всей инфраструктуры колледжей, так что я надеюсь, что это направление будет активно развиваться в Москве", - сказал глава города.

Московская система среднего профессионального образования стала пилотным проектом, который сегодня тиражируют на другие регионы.

"Сейчас уже 12 регионов Российской Федерации принимают участие в этом пилоте. Порядка 23 регионов сегодня выстроились в очередь, но для этого надо быть подготовленными. Что касается Москвы, мы видим, насколько здесь эта подготовка была в самом начале обеспечена. У нас страна большая, Москва задает стандарты, нам надо его реализовать в других субъектах", - указал Володин.

За четыре дня форум посетили более 80 тысяч школьников, которым помогли выявить скрытые таланты и определиться с делом жизни.