Потоки ветра с юга страны принесли в Москву опасную пыльцу

В Подмосковье уже зацвел орешник. Его пыльца вызывает чихание, зуд, першение в горле - классика весенней аллергии. А в Москве деревья только просыпаются, но это не спасает: воздушные массы уже несут пыльцу с юга. Чтобы ее отследить, на крыше метеообсерватории МГУ круглосуточно работает уникальный прибор.

Эта пыльцевая ловушка работает как пылесос: частицы оседают на липкую ленту, намотанную на вращающийся барабан, позволяя ученым ежедневно оценивать уровень аллергенов в воздухе Москвы. Дальше в лабораториях МГУ пойманные частицы изучают под микроскопом. Оценивают концентрацию распространенных аллергенов.

"Весной это орешник, береза, летом это сосна неаллергенная, потом злаки, полынь амброзия. За вчерашний день мы поймали несколько пыльцевых зерен орешника", - рассказывает Светлана Полевова, ведущий научный сотрудник кафедры высших растений биологического факультета МГУ.

По сути, составляют для аллергиков сводку, информируя, какая пыльца сейчас в воздухе, когда и как долго она будет циркулировать. Мониторят ситуацию в воздухе с марта по октябрь, пока цветут основные растения-аллергены. Данные мониторинга помогают заранее подготовиться к атакам растений, и это полезно для тех, кто страдает весной от аллергии.

Чтобы встретить сезон цветения во всеоружии, Федор сдал аллергопробы, тест показал реакцию на пылевого клеща. Дальше врач посоветовал иммунотерапию - когда пациенту вводят микродозу аллергена, как бы приучая организм к нему. Данная терапия проводится курсом от 3-5 лет.

Ольга на такой терапии уже второй год, у нее перекрестная аллергия, когда иммунная система реагирует не на один конкретный аллерген, а сразу на несколько

"У меня с рождения была жесткая аллергия пищевая, потом у меня в 10 лет был приступ астмы, и она трансформировалась в какую-то другую аллергию. Появляется на что угодно", - говорит она.

Склонность к аллергии проявиться может в любом возрасте. И если ничего не делать, можно легко заработать осложнения вроде астмы или крапивницы.

"Есть сейчас спреи для носа, которые обладают барьерным свойством. Конечно, нужно использовать очистители воздуха. После того, как мы вернулись домой с улицы, нам нужно будет обязательно поменять одежду. Душ, чтобы пыльца не оставалась у нас на теле", - объясняет Гэрэлма Андренова, врач-аллерголог.

И тогда аллергия не станет поводом прятаться от весны, ведь эта пора года слишком быстротечна, чтобы лишаться ее из-за насморка.