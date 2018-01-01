В Третьяковке после долгой реставрации можно увидеть знаменитый рельеф Ивана Шадрина

В Третьяковской галерее после долгой реставрации можно увидеть знаменитый рельеф, созданный советским скульптором Иваном Шадриным почти век назад.

Композиция, на которой крестьяне упорно и тяжело вспахивают землю, должна была стать частью огромного фонтана. Однако проект так и не нашел воплощения. Отлитый в бронзе рельеф десятилетия простоял во внутреннем дворе Третьяковки.

В 2018 году специалисты приступили к исследованию шедевра и выявили деформацию некоторых фрагментов, разрывы, а также неравномерную патину. Теперь, когда годы реставрации позади, погрузиться в невероятную пластику творения Шадрина можно уже здесь, под крышей галереи.