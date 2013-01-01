20 минут словно вечность: на севере Москвы спасли провалившегося в яму пса

Первым делом спасатели пытаются наладить контакт с питомцем. Там, под землей - стаффордширский бультерьер. От страха и холода он словно разучился лаять. Притаился. Смиренно ожидает помощи. Глубина ямы около трех метров. Приходится использовать веревочную лестницу, иначе не подобраться. Внизу воды по колено. Пес еле держится на плаву, уже почти выбился из сил.

Непросто было и спасателю Анне Фоминых. Именно ей пришлось спуститься собаке на помощь. В отряде, конечно, есть крепкие мужчины, но у них и габариты другие, неподходящие для этой задачи. Их очередь настала, когда пришлось поднимать пса наверх.

"Из-за того, что мы с ним оба тонули в грязи, мне не хватало сил, чтобы из грязи его вытолкнуть. Мы обвязали его альпинисткой петлей, второй конец которой был у спасателей наверху, я подталкивала его снизу, ребята тянули его сверху. Таким образом удалось достать Шелби на поверхность", - рассказывает Анна.

Со своим отрядом она чуть ли не каждый день спасает животных. Но в этот раз, признается, было немного страшно: "Скажу честно, я собак побаиваюсь, особенно если это собаки незнакомые, особенно, если это собака в стрессовой ситуации. Мысли были такие - хоть бы Шелби не захотел мной ужинать. Я попыталась сначала протянуть к нему руку с мыслью, что если он начнет рычать, появится агрессивное поведение, будем уже думать, как мне себя обезопасить".

Но никакой агрессии в ответ. А в глазах - только радость. Его спасли! Там, на глубине, в мутной воде он пробыл не больше двадцати минут. Но, наверное, за это время перед глазами пролетела вся его собачья жизнь.

Обычная прогулка едва не обернулась трагедией. Хозяин кидал Шелби любимую игрушку, а пес бегал за ней. И в одно мгновение питомец исчез, буквально провалился сквозь землю.

"Просто тишина. Я понял, что он упал. Насколько глубоко - непонятно, что там происходит - непонятно. Включил фонарь и не увидел дна", - говорит хозяин.

Спасателей удивить сложно, но в этот раз это удалось. Яма, в которую провалился пес, оказалась старинным погребом.

"На всех стенах были прибиты полки, на которых стояли какие-то банки со старой консервацией: огурчики, помидорчики, варенье. Стены из какой-то кирпичной кладки, но очевидно, что это не современный кирпич, то есть это что-то старое", - уточнила Анна Фоминых.

Но историческая ценность у этого погреба вряд ли есть. Раньше здесь находился гаражный кооператив. И, по традиции, многие устраивали в своих боксах подполы. В 2013 году гаражи снесли. И, видимо, что-то с тех времен еще сохранилось. Сейчас коммунальные службы засыпали яму. Так что гулять в парке теперь снова безопасно.