Серию терактов в Москве и Московской области предотвратили сотрудники ФСБ. Главное

Стельки с подогревом под видом гуманитарной помощи должны были отправить российским бойцам в зону СВО. В каждой из них - мини-бомба. Полтора грамма тротила. Достаточно, чтобы навсегда оставить человека инвалидом. Взрыв происходит при подключении элемента питания.

Сотрудники ФСБ скрытно снимают доставку опасного груза. Задержан гражданин иностранного государства, по-русски говорит с трудом. Но объяснил - коробки он привез из Польши в Беларусь, а затем в Россию.

Неясно, знал ли этот человек о взрывчатке. Или был уверен, что везет обычные стельки. По данным ФСБ, этот теракт организован спецслужбами Украины, они часто используют исполнителей втемную или обещают большие деньги, а потом бросают жертву на произвол судьбы. Вот, например, в Первоуральске 22-летний россиянин за вознаграждение отправлял военнослужащим заминированные подарки - в том числе туалетную воду.

Киевский режим минирует любые бытовые устройства и предметы. Даже иконы. Еще взрывчатку прятали в электроплитках, инструментах для маникюра, пауэрбэнках, тротуарной плитке и очках для управления дронами.

"Противник действует более изощренно - встраивая взрывные устройства в предметы повседневного пользования, что усложняет их обнаружение и повышает риск для граждан. Такие предметы оснащаются малозаметными элементами. Пластиковая взрывчатка, бескорпусные схемы, радио-компоненты. А иногда и управляются дистанционно через ГСМ-модули или радиоканалы. Некоторые модели имеют датчики движения, срабатывающие при вскрытии или перемещении", - рассказал Андрей Пирожков, ветеран органов безопасности.

Кроме того, украинские спецслужбы хотели купить в России беспилотники и здесь же использовать для теракта.

"Сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий г. Москвы беспилотные летательные аппараты. Для контактов с представителями предприятия спецслужбы Украины использовали взломанные аккаунты российских граждан в мессенджере Telegram и приложении "Яндекс Gо", - говорится в сообщении ФСБ.

Эти беспилотники поднимают до 20 килограммов и управляются по оптоволокну. Украинские спецслужбы рассчитывали применить их для атаки на объекты в Москве.