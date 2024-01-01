Владимир Путин принял в Кремле губернатора Калининградской области. Алексей Беспрозванных доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе.

Несмотря на объективные трудности, в области уверенно развиваются большинство ключевых отраслей. Валовой региональный продукт показывает темпы выше общероссийских. Растет промышленное производство, сельское хозяйство и туризм. Оживление экономики позволяет вкладывать более половины бюджетных средств в социальные проекты.

Продолжается жилищное строительство, модернизация медучреждений, открываются новые школы и музеи. В этом году планируется сдать кампус Балтийского университета и филиал Большого театра. На особом контроле - поддержка участников и ветеранов специальной военной операции.

"Прежде всего хотел начать с ключевой задачи, которая сегодня стоит. Это поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В закончившемся 2025 году 3,2 миллиарда рублей мы выделили на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Это практически в два раза больше, чем в 2024 году. И, безусловно, одно из ключевых направлений – это как раз поддержка с точки зрения стандарта региональных мер, где мы разработали [более] 30 видов региональных мер поддержки, связанных с выплатами и льготами. Безусловно, стандартами не ограничиваемся; исходя из каждой жизненной ситуации эти стандарты модернизируем, дополняем. Для удобства и для того, чтобы наши ребята быстро получали помощь, мы открыли филиал фонда "Защитники Отечества" в каждом муниципалитете. И теперь этот доступ у нас очень быстро происходит", - рассказал губернатор.