В Кремле оценили сообщения о переговорах Вашингтона с Тегераном

Реальное положение дел в сфере контактов Вашингтона и Тегерана неизвестно. Поступающие из Ирана и США заявления о возможных переговорах противоречивы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что в Москве фиксируют целый набор противоречивых заявлений со всех сторон. Одни противоречат другим. Как обстоят дела на самом деле, пока неизвестно, приводит слова представителя Кремля агентство ТАСС.

Как стало известно ранее, президент США сообщил, что Иран и Соединенные Штаты провели "очень хорошие и продуктивные" переговоры о прекращении боевых действий. Якобы по их итогам Дональд Трамп дал указание Министерству войны США приостановить удары по иранской энергетике на пять дней. В Тегеране позже слова Трампа о переговорах опровергли.