Вот как рак Лерчек отразился на ее новорожденном ребенке

В феврале Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) родила четвертого ребенка от нового возлюбленного. Почти сразу же она оказалась в онкореанимации. Тогда стало известно, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.

13 марта она начала проходить химиотерапию в одной из московских больниц. Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Рак успел поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

Однако, по словам онколога Александра Серякова, страшная болезнь не повлияла на ее новорожденного сына. Валерия, как и любая другая мама, может находиться в постоянном контакте с малышом. Есть лишь единственное ограничение - Лерчек не может кормить младенца грудным молоком, потому что проходит специальное лечение, передает Teleprogramma.org.

"Ни о каком грудном вскармливании речь не идет, здесь важнее спасение матери. Для ребенка это искусственное вскармливание, и, если Лерчек в хорошем соматическом статусе, то может сама ухаживать за малышом. И кормить, и пеленать, и в контакте находиться — рак не передается как инфекционная болезнь", - объяснил онколог.

