Белоусов вручил звезду Героя рядовому, 68 дней удерживавшему позиции в ДНР

Министр обороны Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" Герою России, рядовому Сергею Ярашеву. Белоусов лично приехал в госпиталь, где военнослужащий проходит лечение, чтобы вручить высокую государственную награду.

Сергея в госпитале поддерживает его невеста Камила. Ей министр обороны вручил цветы.

68 дней рядовой Ярашев в одиночку удерживал позиции в селе Гришино ДНР. Будучи отрезанным от основных сил и находясь во вражеском тылу, он продолжал выполнять поставленные задачи. Не теряя мужества, передавал ценные сведения командованию и сумел отразить несколько контратак противника.