Швейцарский Rolex зарегистрировал бренд в Роспатенте

Бренд Jubilee зарегистрировала в Роспатенте швейцарская часовая компания Rolex. Права на него будут закреплены за организацией до декабря 2034 года, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сервис Rusprofile.

По данным сервиса, действие товарного знака распространяется на часы и аксессуары к ним. Также в документации указано, что его действие распространяется на ювелирные изделия – такие, как броши, кольца, серьги, булавки и запонки. При этом на сайте Rolex поясняется, что браслет бренда Jubilee был создан специально для часов Datejust в 1945 году.

Вернутся в Россию, как стало известно ранее, решил и немецкий производитель чистящих средств и косметики Henkel. 26 февраля компания из Германии зарегистрировала в Роспатенте бренд "Aquence".