Шиловская сыграла три свадьбы с Устюговым

Слухи о романе Аглаи Шиловской и Александра Устюгова ходят уже давно. Но лишь сейчас в откровенном интервью популярная актриса решила прокомментировать эту информацию. Она подтвердила, что действительно встречается с актером. Более того, они сыграли три свадьбы.

Актеры познакомились на съемках сериала "Столичная штучка". "С первого съемочного дня я почувствовала, что мы совпадаем. Никогда не верила в дурацкие рассказы, как мне казалось, про любовь с первого взгляда, а тут убедилась, что бывает такое — купидоны находят", - отметила Аглая.

Интересно, что благодаря Устюгову актриса смогла наладить отношения со своим дедушкой Всеволодом Шиловским. Оказалось, тот был большим поклонником артиста. Более того, Шиловский присутствовал на свадьбе Аглаи и Александра.

Кстати, Шиловская и Устюгов сыграли три свадьбы. "Первая — 15 августа, день свадьбы и моих родителей, и бабушки с дедушкой. Саша предложил продолжить эту традицию, и мне было очень приятно. Потом была свадьба в Питере, а позже в Краснодаре у Сашиных родственников", - рассказала актриса.

Зато свадебное платье, по словам Шиловской, было одно - белое, летнее, с открытыми плечами, а на ногах — балетки. "Ничего особенного. А в Краснодаре я в таком виде даже сиганула в бассейн", - отметила Шиловская.

Актеры дополняют друг друга. По словам Аглаи, она более коммуникативна и эмоциональна, чем Александр. Тот спокойный и закрытый. Актриса подчеркнула, что зато они оба домашние, не "тусовочные" люди, предпочитающие игнорировать светские мероприятия. "Сидим в пледах и смотрим кино", - призналась Аглая.

А недавно актеры переехали в новую квартиру и занимаются ее обустройством. В основном же пара живет на два города - Москву и Санкт-Петербург. Интересно, что Александр Устюгов и Аглая Шиловская не только актеры. Он еще и картины пишет, и деревянные игрушки изготавливает, а она поет и ведет различные программы, передает Womanhit.

