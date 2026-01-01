Публикации в западной прессе об отмене президентских выборов на Украине в 2026 году выглядят, скорее, как рассуждения. Официальных заявлений о невозможности выборов украинского президента в Кремле не слышали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что выборы президента на Украине не удастся провести в 2026 году, ранее написала британская газета The Times. Издание привело слова замглавы ЦИК Украины Сергея Дубовика. Он заявил, что для начала должна закончиться активная стадия конфликта, проведена четкая демаркационная линия, а затем последует шестимесячный период организации выборов.

Эксперты британского издания считают, что фактический отказ от проведения выборов в 2026 году рискует вызвать столкновение с позицией американской администрации. В Вашингтоне требует от Киева организовать голосование, передает ТАСС.