Кремль высказался о риске распространения ближневосточного конфликта на Каспий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о потенциальной угрозе расширения ближневосточного конфликта на регион Каспийского моря.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, Россия "восприняла бы чрезвычайно негативно" распространение конфликта, крайне обострившемся на Ближнем Востоке при вмешательстве США, на Каспийское море, сообщает ТАСС.

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которую цитирует пресс-служба ведомства, предупредила, что безрассудный удар по иранскому порту Бендер-Энзели грозит втянуть прикаспийские страны в конфликт, поскольку задеты их экономические интересы. Захарова напомнила, что Россия и других государства в регионе Каспия поддерживают транспортное сообщение с Ираном через указанный порт.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва сохраняет принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и его решения политическими средствами.

Германские журналисты предположили, что Владимир Путин помог американскому коллеге Дональду Трампу осознать ошибочность военной операции против Ирана. В ФРГ пишут, что именно после телефонного звонка в Кремль президент США заговорил о скорейшем прекращении войны против Ирана.