Россиянам объяснили, будут ли штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам

Автомобилистов в России не будут штрафовать за отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на основе данных камер видеофиксации. В этом заверила во вторник, 24 марта, официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Как пояснила Ирина Волк, в настоящее время нет технической возможности администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения относительно полисов ОСАГО. Соответственно, штрафы, предусмотренные статьей 12.37 Кодекса об административных правонарушениях, на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не будут.

Сотрудники Госавтоинспекции по-прежнему выявляют водителей без ОСАГО в ходе несения службы на дорогах, цитирует представителя Министерства внутренних дел РИА Новости.

Комментарий Ирины Волк последовал за подписанием главой государства Владимиром Путиным поправок, запрещающих штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО чаще раза в сутки независимо от способа фиксации нарушения.

Тем временем в Госдуме предложили привязывать полис ОСАГО не к автомобилю, а к человеку. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призывал расширить права россиян, чтобы они, застраховав свою автогражданскую ответственность, получали возможность управлять любыми легковыми машинами.