В ЕС признались в пережитом экономическом шоке

Страны Евросоюза испытывают очень сильный экономический шок. С таким признанием выступил председатель Евросовета Антониу Кошта, оценив возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке для социально-экономической ситуации в странах Евросоюза.

По словам европолитика, продолжение боевых действий на Ближнем Востоке приведет к угрозе нового миграционного кризиса. В Евросовете это понимают, и с прошлой недели начали "немедленную подготовку".

Европейские власти, которые поначалу заявляли, что рост цен на сырье напрямую их не коснется, стали признавать возможность серьезного удара по европейской экономике. К осознанию рисков их подтолкнуло резкое подорожание газа. К оценке связанного с ситуацией вокруг Ирана кризиса приступил также европейский Центробанк, передает РИА Новости.