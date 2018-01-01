Вдова уже полгода не может продать дом, который Роман Попов строил для семьи: денег на его содержание нет

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов скончался 28 октября. Ему было 40 лет. Злокачественную опухоль головного мозга у актера обнаружили в 2018 году, он долго восстанавливался и проходил противосудорожную терапию. Но болезнь оказалась сильнее.

Согласно последней воле Попова, его прах должны были разделить на две части — одну развеять над Черным морем, а вторую захоронить в Москве. Судя по всему семья исполнила желание актера. Часть его праха поместили в колумбарий на Ваганьковском кладбище.

Теперь у вдовы артиста Юлии новые заботы. Ей нужно продать особняк, который Роман строил для семьи. Денег на содержание огромного трехэтажного дома у работающей учительницей Поповой просто нет, к тому же ей нужно заботиться о детях, у актера остались сын и две дочки — 5-летний Федор, 12-летняя Елизавета и 7-летняя Марта.

Найти покупателя на такую недвижимость оказалось сложно. Изначально Юлия просила за дом 50 миллионов рублей, но теперь цена снижена до 47 миллионов. Однако желающих купить особняк по-прежнему нет.

"История вокруг продажи дома Романа Попова, безусловно, эмоционально тяжелая, и на практике такие факторы действительно иногда влияют на восприятие объекта, но почти никогда не становятся решающими. В дорогой недвижимости покупатели в первую очередь смотрят на цену, формат дома и конкуренцию на рынке", — пояснил ситуацию риелтор в беседе с "Газетой.ру".

По словам специалиста, снижение цены обычно не сильно влияет на скорость продажи дома. Один из главных минусов объекта а том, что у таунхауса нет большого участка, а за такие деньги в ближайшем Подмосковье уже можно найти дом с 10 сотками.