Дятлы спрогнозировали жаркое лето в Москве

Поведение дятлов в московских парках указывает на жаркое лето в столице. Птицы перепланируют свои гнезда: обычно они устраивают вход с восточной стороны, а в этом году – с северной, сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.

Ранее с прогнозом на лето выступил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его мнению, летом москвичей ожидает неустойчивая погода с ливнями и грозами, сменяющимися волнами жары.

Как рассказал агентству "Москва" Глазков, по народным приметам такое поведение дятлов указывает на грядущее жаркое лето. Кроме того, птицы стали активно делать новые дупла, а старые оставляют другим птицам. В частности, ими пользуются скворцы.