Беспилотный летательный аппарат, который упал в ночь на вторник, 24 марта, в районе озера Лависас на территории Литвы, оказался украинским. Об этом рассказала премьер-министр республики Инга Ругинене.

Как отметила политик, "мы уже можем с уверенностью сказать, что это был заблудившийся дрон".

При этом советник президента Литвы Дейвидас Матуленис утверждал, что официальный Вильнюс намерен проинформировать союзников НАТО о случившемся, сообщает РБК.

Ранее в Кремле в свете инцидентов с неопознанными дронами над рядом городов Европы отмечали, что многие европейские политики склонны во всем винить Россию, причем они делают это безосновательно и огульно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков порекомендовал политикам в Евросоюзе "расширить кругозор" вместо того, чтобы связывать с Россией каждый запуск БПЛА.

Немотивированные фобии европейцев прокомментировал и президент России Владимир Путин. Комментируя утверждения с Запада о том, что наша страна якобы нацеливает свои беспилотники на европейские государства, Путин отметил, что "у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают", а также подчеркнул, что "там и целей-то нет, зачем нам что-то куда-то отправлять".