Опубликовано официальное заявление о пропавших в тайге Усольцевых: в дело вмешался Бастрыкин

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. До сих пор следы семьи не найдены.

Также не известно, что произошло с Усольцевыми. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых. Информация о новых поисках семьи тоже разнилась, то сообщалось, что спасатели снова буду осматривать район Буратинки в апреле, то операцию планировали на май. С официальным заявлением по этому поводу выступил глава поискового отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

"Когда полностью сойдет снег в местах, которые нас интересуют, мы возобновим поиски семьи Усольцевых", — сообщил Сергеев в беседе с ТАСС.

По его словам, весной в поисках семьи туристов будет участвовать команда из разных регионов России с использованием "разных технических способов, кроме наших традиционных".

"Вообще это не в наших традициях. Я сейчас вру самому себе и заодно признаюсь вам в том, как это происходит. Мы должны искать эффективно в то время, когда мы можем спасти. <…> Когда мы не находим, это самый тяжелый для нас поиск. Огромные усилия — и нет результата", — поделился Сергеев.

Кроме того, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководителя Красноярского управления ведомства представить актуальную информацию о расследовании уголовного дела по факту исчезновения Усольцевых. Также следователям придется отчитаться о принятых для обнаружения семьи мерах.