Шри-Ланка начала переговоры с Россией по обеспечению поставок топлива. Об этом рассказал во вторник, 24 марта, официальный представитель кабмина островного государства Налинда Джаятисса.

Чиновник уточнил, что диалог на эту тему ведется на правительственном уровне, в ближайшее время планируется поездка заместителя министра энергетики России в Шри-Ланку — это "предоставит возможность для дальнейшего продвижения этих переговоров".

Налинда Джаятисса подчеркнул, что прежде Шри-Ланке не удавалось обеспечить поставки нефти из России, однако "сейчас мы предпринимаем усилия, чтобы выяснить, возможно ли осуществить это посредством межправительственных соглашений".

Представитель ланкийского правительства также рассказал, что его страна благодарна Ирану за предлагаемые поставки нефти, но реализовать это на практике не получится: у Шри-Ланки нет танкеров, поэтому получать "черное золото" от исламской республике не удастся. Тем не менее, островное государство разместило несколько заказов на бункерное топливо и легкий мазут, сообщает РИА Новости.

Недружественный Запад после начала Россией специальной военной операции ввел ограничительные меры в отношении закупок российской нефти и газа. Однако Москва не раз подчеркивала, что интерес к нашим энергоносителям не ограничивается Европой и США, а западные политики попросту лишают себя относительно недорогих ресурсов.

Ситуацию на мировых энергетических рынках резко усугубили военные операции США и Израиля против Ирана. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предупредил, что вероятное выведение американских военных из района Ормузского пролива для нефтяных котировок "будет значить более 200 долларов на какое-то время".