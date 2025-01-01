В России задумали запретить давать мобильные телефоны маленьким детям

В России действительно обсуждается запрет на использование мобильных телефонов детьми до определенного возраста. Об этом рассказал во вторник, 24 марта, министр просвещения Сергей Кравцов.

По мнению главы Минпросвещения, "ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей", тем более что это явно воздействует на психологическое развитие ребенка.

Кравцов призвал законодательно установить "определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон". Пока в российском законодательстве такой нормы нет, но "мы обсуждаем".

Министр при этом подчеркнул, что "пока окончательного решения нет — вопрос непростой" (цитаты по ТАСС).

Ранее сообщалось, что в новый пакет антимошеннических мер, который готовят ко второму чтению в Госдуме, может войти запрет принимать смс-коды с подтверждением аутентификации в каких-либо сервисах или приложениях на номера телефонов, которые используются детьми.

С 1 апреля 2025 года на одного гражданина России нельзя зарегистрировать больше 20 сим-карт — их количество можно проверить на портале "Госуслуги". Эту меру ввели для противодействия телефонным мошенникам, которые в своих преступных схемах используют множество разных номеров, чтобы замести следы.