68 дней удерживал позиции: Сергей Ярашев после госпиталя намерен вернуться на службу

Герой России, рядовой Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции группировки центр в ДНР, чувствует себя отлично и быстро идёт на поправку. Сегодня министр обороны Андрей Белоусов навестил Ярашева в госпитале и вручил ему Золотую Звезду.

Указ о присвоении Сергею Ярашеву звания Героя России был подписан президентом 11 марта. И вот сегодня золотую звезду бойцу, который сейчас проходит лечение в госпитале имени Вишневского, вручил министр обороны Андрей Белоусов.

Выполняя боевую задачу по взятию опорного пункта на Красноармейском направлении, рядовой Ярашев первым ворвался на позиции противника, попутно уничтожив несколько огневых точек. Боевую задачу его подразделение тогда выполнило на "отлично". Однако сам Сергей оказался отрезан от своих. В итоге из штурмовика ему пришлось переквалифицироваться в разведчика, который на протяжении 68 дней передавал в свою бригаду важнейшие сведения о передвижении ВСУ, которые помогли предотвратить прорыв на одном из участков фронта.

"Противник решил, что там была группа наша, то есть не один человек, а группа. Они к нему подошли и предложили группе сдаться. Наш парень по-русски послал их далеко-далеко. В ходе перестрелки он уничтожил еще двух противников, и они откатились. После этого они, конечно, массово стали туда закидывать и ФПВ, и артиллерия работать", - рассказал Вадим Поздняков, заместитель командира бригады.

Впрочем, и бригада Сергея Ярашева не сидела сложа руки. Любые попытки противника приблизиться к тому месту, где скрывался боец, тут же пресекались при помощи артиллерии или же ударных беспилотников. Их использовали и для доставки необходимого груза: боеприпасов, батареек для рации и продовольствия. В том числе малинового джема, который "Маэстро", такой позывной у Сергея в подразделении, очень сильно любит.

"Все говорили о нем. Он на слуху был как символ сопротивления. Что там "Маэстро", держится? Держится, братан. Это как-то даже вдохновляло пацанов", - говорит пулеметчик с позывным "Добрый".

"Мы старались, чтобы у него все было в порядке. Средства обогрева, боеприпасы, взрывчатка, которую он, кстати, очень удачно воспользовался. Перед покиданием позиции он проминировал подходы. Ну и когда уже мы его вывели, мы наблюдали, как подорвалась группа противника, заходя на эту позицию", - рассказал Роман Малютин, заместитель командира батальона.

Сейчас герой России проходит лечение и реабилитацию. И надеется, несмотря на полученные травмы (Сергею пришлось ампутировать ступни), совсем скоро вернуться в своё подразделение, с которым они совместно выполнили такую сложную боевую задачу.

"Это работа, ещё раз повторяю, всего нашего подразделения. Также как они помогали мне, также как я помогал им. Мы выполнили эту задачу. И выполнили её на отлично", - заявил он.

Командование 51-й гвардейской общевойсковой армии уже попросило Минобороны, чтобы Герой России Сергей Ярашев после госпиталя и последующей учебы в военном училище вернулся на прежнее место службы. Потому как такие кадры, действительно, на вес золота.