Россиянин вручную пристыковал "Прогресс" к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-33" прибыл на орбиту. Стыковка с российским модулем произошла около часа назад. Её провел космонавт Сергей Кудь-Сверчков в ручном режиме. Всё из-за поломки приборов автоматического сближения.

Как сообщили в Роскосмосе, во время старта 22 марта одна из антенн не раскрылась. Тогда было принято решение действовать вручную. В итоге, сегодня операция прошла успешно.

На орбиту корабль доставил свыше двух с половиной тонн груза. Это топливо для дозаправки МКС, кислород, а также вода и космическое питание для экипажей. Сейчас на станции работают сразу 7 человек, в том числе россияне Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев.