"Был еще один ее ребенок": жених признался, что на самом деле подкосило Лерчек

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, борется с онкологическим заболеванием. Рак поразил не только желудок Лерчек, но и позвоночник, ноги, и даже кости свода черепа. Блогер ослепла на правый глаз. Из-за онкологического заболевания Валерия не может передвигаться. Чекалина страдает от страшных болей, и ситуация только ухудшается.

Производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья Лерчек приостановлено. Суд принял решение освободить многодетную маму от домашнего ареста. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Лерчек начала лечение, она прошла первую химиотерапию и лучевую терапию. А в выходные блогера отпустили домой из Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина. Чекалина сама попросила, чтобы ее выписали, так как осень сильно хотела попасть на день рождения сына.

Пока Валерия пытается остановить болезнь, пользователи Сети гадают, что могло спровоцировать рак у молодой женщины. Звучали версии о том, что ЭКО ослабило ее организм. Но жених Чекалиной Луис Сквиччиарини уверен, что стресс — главный фактор, вызвавший онкологическое заболевание.

Лерчек сильно переживала, когда потеряла свой бренд косметики. "Эта история оставила больной след на ее душе... Лера долго переживала эту потерю. И она произошла не по ее воле. Это был еще один ее ребенок", — заверил Луис.

Бренд Letique блогер запустила вместе с уже бывшим мужем Артемом Чекалиным. Проект приносил многомиллионные доходы, но три года назад вокруг него разгорелся скандал. Лерчек предлагала покупателям принять участие в лотерее, призами в которой были мобильные телефоны, автомобили и даже квартиры. Россиянки начали скупать косметику, чтобы повысить шансы на выигрыш, но квартирой так никто и не похвастался.

В итоге нашлись те, кто подал в суд на Чекалину. Одной участнице лотереи удалось отсудить деньги за моральный ущерб. Это привлекло внимание к Лерчек, и вскоре в отношении Чекалиных завели дело о выводе более 250 миллионов рублей из России в Эмираты.