Новейшая российская ракета, известная пока лишь под обозначением "Изделие 30", даст возможность российским бойцам наносить непредсказуемые удары. Такой прогноз дают китайские средства массовой информации.

Как пишет Sohu, "эксперты отмечают, что новая крылатая ракета "Изделие 30" сделает ударные возможности России более гибкими и непредсказуемыми".

Предполагается, что носителями для этой ракеты станут самолеты тактической авиации. Противнику будет сложно отследить их взлет из-за большого количества, поэтому и обезвреживать новинку станет трудно — украинскую систему противовоздушной обороны ждет неприятный сюрприз.

Ранее британские средства массовой информации писали, что Россия работает над "сыном "Орешника". Его задачей якобы является устрашение и Запада, и киевского режима. Отличительными особенностями предполагаемой новинки источники называли качественно иные системы наведения и увеличенную мощность боеголовки.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что разработка "Посейдона" и "Буревестника" имеет историческое значение на весь XXI век. В частности, по дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы, а скорость "Посейдона" превышает скорость существующих надводных кораблей.