Россельхознадзор объявил о победе над опасной болезнью скота в Новосибирской области

Очаги и зоны риска распространения пастереллеза в Новосибирской области уничтожены. Об этом рассказал во вторник, 24 марта, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт.

Специалисты ведомства работали в регионе после выявления опасной инфекции в ряде местных фермерских и частных хозяйств. Как подчеркнул Данкверт, с 18 марта группа провела большую работу. В частности, организована комплексная проверка ветеринарного контроля.

Главным результатом стараний специалистов глава Россельхознадзора назвал ликвидацию всех очагов и зон риска распространения пастереллеза в Новосибирской области.

Также Сергей Данкверт подчеркивал, что пастереллез, несмотря на давнюю изученность, приобрел нестандартную форму в ходе мутаций. Этому способствовала халатность при содержании большого количества скота на небольших площадях, сообщает ТАСС.

Ранее доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова рассказала, что на практике заражение человека пастереллезом от животного происходит редко, но все-таки случается. В группе риска находятся фермеры и ветеринары, контактирующие с больными животными, пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

При выявлении пастереллеза скот забивают, а завести новое поголовье разрешат не раньше чем через несколько месяцев. На этом фоне многие опасаются резкого скачка цен на продукцию животноводства. Эксперты рассказали, подорожает ли молоко и мясо.