Месси сыграл за московский "Спартак"

Игроком академии московского футбольного клуба "Спартак" стал 11-летний Месси Юрьевич Жмырь. Юный спортсмен уже выходил на поле за красно-белых.

Как уточняет РИА Новости Спорт, футболист, получивший имя в честь звезды мирового футбола Лионеля Месси, сыграл за "Спартак" в составе команды 2014 года рождения и провел на поле 60 минут.

До перехода в столичный клуб Месси Жмырь состоял в академии "Краснодара", за который провел семь матчей.

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что позиция УЕФА относительно отстранения российских сборных и клубов от соревнований в связи с проведением спецоперации осталась неизменной, однако "посмотрим, что будет в будущем".

В то же время президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино признал, что отстранение футболистов и команд из России от соревнований в связи с началом спецоперации на Украине ничего не дало, этот шаг лишь породил "еще больше разочарования и ненависти".