Александр Буйнов гордился младшим внуком Александром. Мало того, что парня назвали в честь певца, так он еще и в Суворовское училище был принят. Звездный дед мечтал, что Саша станет офицером.

Буйнов не скрывал, что прочил внуку военную карьеру. "В моих глазах, пока он учился в Суворовском училище, я думал, что он станет офицером. Я так гордился — такой пацан классный, двухметровый! Я говорю: „Ты смотри, девчонки сейчас на тебя как смотрят, даже когда ты просто э в этой форме“", — поделился музыкант.

Но Александр Буйнов-младший резко сменил интересы и увлекся дизайном. Для певца это стало полной неожиданностью, но препятствовать внуку и вынуждать строить карьеру военного он не стал.

"Он втайне уже вынашивал планы, что хочет стать дизайнером. Я чувствовал это к концу окончания училища, что, наверное, так будет", — поделился артист.

Буйнов дал понять, что разочарован решением внука, но при этом признает, что заставлять делать то, что дети или внуки не хотят — не правильно. "Нельзя неволить людей. Нельзя неволить девчонок или пацанов, ребят, которые учатся, которые заканчивают школу, которые учатся в институте. Пусть выбирают сами себе дорогу", — рассудил исполнитель хита "Падают листья".

Внук артиста действительно вырос красавцем, в Сети его даже называют рок-звездой. Александр неплохо поет, в прошлом году в эфире программы "МАЛАХОВ" он вместе с дедом спел композицию "Пусть". Сейчас Буйнов-младший является студентом Московского энергетического института.