Российские вооруженные силы нанесли удары по военным тылам Украины. Приходят сообщения о взрывах в Чернигове и пригороде Харькова, прилетах по объектам вражеского ВПК в Павлограде Днепропетровской области. Это ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре нашей страны.

В зоне спецоперации российские войска освободили село Песчаное в Харьковской области и продолжили движение вперед. На Ореховском направлении экипаж танка Т-80 БВМ показал свое мастерство: прямой наводкой в движении уничтожил опорник, в котором укрывалось до отделения вражеской пехоты.

На Добропольском участке фронта бронетехнику боевиков ликвидируют морпехи группировки "Центр". Разведданные передал расчет БПЛА ZALA, а барражирующий боеприпас "Ланцет" точно поразил цели: танк и буксируемую гаубицу неприятеля.

Ротацию ВСУ на Харьковском направлении сорвали наши "Молнии". Эти "птицы" способны достать противника на расстоянии до 50 километров.

На Днепропетровском участке действует расчет самоходки "Гиацинт". Получив точные данные от воздушной разведки, артиллеристы оперативно ликвидировали места запуска и управления дронами и пункт временной дислокации боевиков.

Штурмовики группировки "Восток" сообщили подробности зачистки сети оборонительных сооружений ВСУ. Для этого им пришлось почти на пять километров зайти в тыл противника. В Запорожской области без промаха бьет по врагу САУ "Акация" группировки Восток". В этот раз расчет накрыл в лесополосах сразу несколько мобильных складов ГСМ противника, лишив его бесперебойной работы техники и систем связи. Прилеты вызвали большие возгорания. Боевики, которые находились рядом, тоже были уничтожены.