ПВО сбила 389 украинских беспилотников над регионами России в ночь на 25 марта

Силы противовоздушной обороны отразили в ночь на 25 марта воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили 389 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 23:00 мск 24 марта до 07:00 мск 25 марта ПВО перехватила и уничтожила беспилотные летательные аппараты самолетного типа над Калужской, Курской, Тверской, Орловской и Белгородской областями. Дроны ВСУ уничтожены также над территориями Брянской, Смоленской, Тульской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей. Украинские БПЛА сбиты над Республикой Крым, Ленинградской областью и над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщил о успешной работе ПВО. Мэр столицы написал в MAX, что украинский беспилотник сбит на подлете к мегаполису. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.