Иран выдвинул США четкие условия: без этого мира не будет

Иран требует от Соединенных Штатов и Израиля подписания полноценного мирного соглашения с предоставлением гарантий отказа от атак в будущем. Об этом рассказали информированные источники в исламской республике.

По словам собеседников The New York Times, иранские власти категорически отвергли идею временного перемирия. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, как утверждают источники, уведомил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о том, что Тегеран устроит только устойчивое мирное соглашение с гарантиями ненападения.

Еще одним условием, выдвинутым Ираном, называют смягчение экономических санкций. Однако американцы, как пишет издание, согласны обсуждать тему рестрикций исключительно после того, как исламская республика "выполнит свои обязательства по ядерной программе и другим договоренностям".

Ранее источники утверждали, что американцы намереваются добиться соглашения об урегулировании конфликта с Ираном уже к 9 апреля. Выбор даты имеет обоснование: завершение боевых действий на Ближнем Востоке к указанному дню позволило бы президенту США Дональду Трампу прибыть на празднование Дня независимости Израиля 21-22 апреля, чтобы получить от израильских властей высокую государственную награду.

В Москве тем временем резко высказались об угрозе распространения ближневосточного конфликта на регион Каспийского моря. В Кремле подчеркнули, что Россия "восприняла бы чрезвычайно негативно" такой сценарий. В российском Министерстве иностранных дел предостерегли США и Израиль от ущемления интересов прикаспийских государств в ходе военных действий против Ирана.