Принц Гарри пришел в ярость, узнав, что в Лондоне говорят о Меган Маркл: разразился новый скандал

Новая книга Тома Бауэра "Предательство: власть, обман и борьба за будущее королевской семьи", раскрывающая подноготную взаимодействия герцога и герцогини Сассекских с британскими родственниками, возмутила Гарри и Меган.

В частности, в книге говорится, что королева Камилла якобы сказала своей подруге, что Меган "промыла мозги" Гарри. Принц и его жена незамедлительно выступили с официальным комментарием о данном произведении. Через своего представителя они заявили, что Бауэр "давно перешёл грань от критики к одержимости", и обвинили автора в "безумных теориях заговора и мелодраме".

Но, эксперты считаю, что зря Сассекские прокомментировали книгу. Хотя заявление было сделано с целью защитить себя, королевский биограф Ингрид Сьюард считает, что такой шаг лишь усугубляет ситуацию.

"Гарри не из тех, кто позволяет ситуациям просто утихнуть — он очень защищает Меган и, очевидно, крайне раздражён и зол. Вероятно, королевская семья во многом винит Меган во всём произошедшем, и, возможно, она могла подтолкнуть его к такому шагу. Но, конечно, всё это лишь делает историю ещё более “сочной” и поддерживает интерес к скандалу. Это им совершенно не на пользу", — отметила Ингрид в беседе с New Magazine.