Россиянам объяснили, надо ли бояться снежных блох

Глетчерные блохи, обнаруженные в больших количествах в Кировской области, не представляют опасности. Об этом рассказали во вторник, 24 марта, в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Ведомство отреагировало на сообщения из деревни Боровая — местные жители испугались скоплений странных существ на талом снегу. Выяснилось, что речь идет про разновидность ногохвосток, известных также как глетчерные или снежные блохи.

Россельхознадзор подчеркивает, что такие блохи не относятся к карантинным объектам и не представляют опасности для людей и животных. Увидеть их в период таяния снега можно нередко — снежные блохи вырабатывают особое вещество, защищающее их от замерзания, поэтому они даже размножаются зимой, сообщает портал "Pro Город Киров".

Ранее биолог Вадим Марьинский рассказал телеканалу "360", что ногохвостки абсолютно безобидны для человека, и для домашних животных, и для растений. Снежные блохи любят вылезать из укрытий во время оттепели, а благодаря темной окраске их хорошо видно на снегу. Иногда количество ногохвосток может напугать людей, но никакой угрозы они не представляют.

