Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в общении с американским лидером Дональдом Трампом высказывался в пользу продолжения операции США "Эпическая ярость" против Ирана. Об этом рассказали информированные источники.

По утверждению собеседников The New York Times, во время телефонной беседы между политиками принц бен Салман называл американо-иранский конфликт исторической возможностью для передела Ближнего Востока.

Саудовская Аравия рассматривает Иран как долгосрочную угрозу для стран Персидского залива, которую можно устранить только путем свержения правительства, пишет газета. В связи с этим в ходе общения с Трампом принц бен Салман уговаривал его не сходить с пути разрушения иранского режима.

Источники в Германии ранее сообщали, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, вероятно, осознал, что допустил ошибку в отношении Ирана. По этой причине, пишут германские СМИ, вскоре после телефонного звонка в Кремль Трамп заговорил о прекращении войны против исламской республики.

Тем временем некоторые эксперты утверждают, что страны Евросоюза, несмотря на открытую критику действий США и Израиля против Ирана, тайно поддерживают эту операцию. В частности, Европа снабжает американские войска базами, топливом и боеприпасами.