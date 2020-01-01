Госдеп изъявил желание обсудить с Россией "экзотические" виды ядерного оружия

Соединенные Штаты стремятся к обсуждению с Россией новых видов ядерных вооружений. Об этом заявил во вторник, 24 марта, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

По словам представителя Госдепа, "экзотические системы" ядерных вооружений вызывают обеспокоенность. В их числе Динанно назвал российские новейшие разработки: крылатую ракету "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон".

Американский чиновник призвал "провести прямой разговор с россиянами", тем более что эти темы в любом случае "всплывут во взаимодействии в рамках постоянной пятерки Совета Безопасности ООН" (цитаты по ТАСС).

В то же время Диннано заверил, что американская администрация не рассматривает возможность возобновления испытаний ядерного оружия в атмосфере.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что дальнейшее будущее режима нераспространения ядерного оружия вселяет серьезную тревогу. До сих пор, несмотря на запросы Москвы, от американской стороны не последовало внятных разъяснений насчет того, не собирается ли Вашингтон отказаться от моратория на полномасштабные ядерные взрывы.

В Кремле при этом опровергли заявление американских властей о наличии данных, согласно которым в Китае в июне 2020 года якобы осуществлялись подземные ядерные испытания. Ни КНР, ни Россия не устраивали новых ядерных испытаний.