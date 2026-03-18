"До конца оставался в ясном уме": директор в подробностях рассказал, как умирал Борис Моисеев

Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года. Перед смертью артист перенес три инсульта. Он не выходил из квартиры и не общался ни с кем, кроме своего помощника Сергея Гороха. Это обстоятельство породило множество слухов.

Брат исполнителя хита "Голубая луна" даже обвинил в смерти Бориса его менеджера. Родственник артиста уверен, что Моисеева прятали от публики специально. Брат предположил, что певца могли морить голодом и держать в подвале. А позже мужчина и вовсе намекнул, что умереть артист мог за долго до 27 сентября.

Горох все эти домыслы опровергает уже больше трех лет. В интервью газете "Метро" он рассказал о последних днях Моисеева. "2 апреля 2015 года в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге он в последний раз вышел на сцену. Он очень грустил без сцены", — начал издалека Сергей.

Больше всего Моисеева огорчала желтая пресса. Чего только не выдумывали об артисте. "В последние годы жизни было тяжело смотреть на него, когда он сидел, смотрел новости, читал про себя всякие неприятные вещи в Интернете. Но до конца оставался в ясном уме, знал всё, что происходит в мире, следил за музыкальными тенденциями, обращал внимание на музыкальные фестивали. К сожалению, болезнь не давала ему полноценно жить", — признался экс-директор.

Горох старался скрасить последние дни Моисеева, хотя после инсультов певец уже очень плохо говорил и почти не двигался. "Я не показывал вида и общался с ним, будто бы это здоровый человек, мне было с ним легко, я понимал его с полуслова, даже когда он плохо говорил", — поделился Сергей.

Бывший директор трепетно хранит память об артисте. Он даже снял специальное помещение, которое переоборудовал под гардеробную, чтобы хранить там концертные костюмы Моисеева. В день рождения певца, 4 марта, прошла выставка нарядов Бориса. Многих восхитило, что все вещи остались такими, как были при жизни артиста.

"Всё, что осталось от Бориса, цело ― я снимаю большое помещение, переоборудованное в большую гардеробную, где всё и хранится", — пояснил Горох.