Эксперт Юшков: США будут чаще использовать нефть для ударов по экономике своих противников

В Европе на острие энергетического кризиса оказалась Словения. Там, по данным на вторник, на каждой четвёртой автозаправке не было бензина, и на 40 процентах АЗС отсутствовало дизельное топливо. Власти объявили о снижении акцизов, но это привело лишь к появлению очередей на заправках. Дефицит топлива чувствуют и страны восточной Азии. В Южной Корее власти ввели строгие ограничения на использование служебных автомобилей. А правительство Японии объявило о том, что в четверг начнёт выпускать нефть из государственных резервов.

Доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков обсудил с ведущим программы "События. 25-й час" ситуацию на энергетических рынках.

— Европейская комиссия отложила представление плана по запрету импорта российской нефти и даже не назвала точной даты, когда этот план будет представлен. Возможно, он не будет представлен никогда. Европейцы, приняв этот холодный душ из-за Ирана, о чем-то задумались? Они выпадают постепенно из этой своей парадигмы: ничего российского, ни одной молекулы российского газа, ни барреля российской нефти? Ведь понятно, что обратиться к России им, видимо, придется.

— Шило в мешке не утаишь. Проблема с нефтью есть. Цены растут, растут, растут. И как минимум они не хотят дополнительно нервировать рынок. Не хотят беспокоить своих потребителей. Хотя да, в данный момент российская нефть не поступает. Но запрет касается только импорта российской нефти морскими танкерами. Он действует еще с 5 декабря 2022 года. Но трубами можно покупать российскую нефть. Тут из-за Украины только остановка произошла, из-за того, что они фактически перекрыли нефтепровод. Но запрета прямого нет. Но если его попытаются ввести, во-первых, ряд стран Евросоюза будет против, так и другие могут подхватить. Потому что все больше и больше становится оппозиция Брюсселю, которая настаивает на том, чтобы все контакты разорвать. И уже сейчас из-за этой оппозиции и призыва быть рациональной, приходится признавать свои ошибки. Они признали, что зря отказываются от атома. Так, глядишь, и дойдет до того, что признают ошибочность своей энергополитики в отношении России.

— Удабривая украинский огород, назовем это так, европейцы все-таки сейчас, наверное, немного задумываются. Вот тот же нефтепровод "Дружба" якобы был поврежден российским ударом. Никто не видел этих повреждений. Макрон радостно сообщил, что европейские эксперты поедут на Украину, им предоставят доступ к трубе, они все посмотрят. Европа готова дать финансирование, чтобы эту трубу починить. Но у многих европейцев есть большие сомнения, что во-первых, есть повреждения, а во-вторых, что Украина допустит европейцев. То есть Киев прибегает к откровенному шантажу. При этом Европа 90 миллиардов на войну Киеву дать готова. Ну, конечно, Орбан все это заблокировал.

— Да, может быть это и есть попытка задобрить Орбана и Фицо, Словакию и Венгрию. Сказать им, что мы сейчас вышлем бригаду смотрителей, они там все изучат, им все покажут, в отличие от ваших специалистов. Потому что представители Венгрии ездили туда, они приехали в Киев, просто как туристы. Сказали: покажите нам эту трубу. И их никуда не пустили. То есть в этом плане это может быть игра внутри Евросоюза, попытка сказать, ну вы сейчас проголосуйте за антироссийские санкции, потому что Венгрия и Словакия теперь блокируют 20-й пакет антироссийских санкций, уже больше месяца блокируют. Они блокируют выделение финансовой помощи Украине, вот тех самых 90 миллиардов долларов и так далее. И поэтому, видимо, это попытка их обмануть, сказать, мы сейчас общеевропейскую делегацию отправим, им все покажут, а вы пока проголосуйте за.

— Европа может не наступить на горло собственной песни, найти какие-то альтернативные источники углеводородов. Но ведь паника не только в Европе. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона тоже на грани паники. Они тоже испытали шок. Откуда они теперь будут брать нефть? А вдруг это конфликт не последний? Ормузский пролив закрыли, открыли. Какие еще конфликты готовят США и Израиль в этом регионе? Им нужен долговременный надежный поставщик.

— Да, мы видим, что небольшие страны Юго-Восточной Азии, Южной Азии, у кого меньше стратегических запасов, они страдают больше всего, потому что примерно 80% углеводородов из Ближнего Востока, из Ормузского пролива выходило, и шло на азиатские рынки. И у Китая, например, да, есть огромные хранилища стратегической нефти, там на три месяца при полном отсутствии импорта хватит. А вот такие страны, как Шри-Ланка, Вьетнам, например, они уже испытывают дефицит, Вьетнам уже перекраивает сетку авиаперелета, потому что авиакеросина мало, и они, конечно, страдают. И дальше тому же самому Китаю тоже может быть хуже, потому что американцы видят, что это действенный инструмент для того, чтобы бить по экономике своих оппонентов. И дальше они могут перекрыть и Малаккский пролив. И тогда они не только из Ближнего Востока Китая ничего не получат, но и из Африки. И все, что идет с юга, для него в принципе гораздо более опасно, чем идет с севера. И это как раз один из долгосрочных неких выводов, которые, скажем так, Китай и Азия сделать должны из нынешнего кризиса. Потому что нужно не только диверсифицировать источники поставки углеводородов, но и думать о надежности этих поставок. И здесь-то как раз мы Китаю предлагаем свое сотрудничество. Давайте строить "Силу Сибири-2". Давайте расширять наше сотрудничество в арктических и неарктических проектах. И нужно делать это сейчас, потому что когда на полную мощность эти проекты выйдут, это еще лет 5-7 пройдет. А тогда гораздо более жесткий прессинг США на Китай будет.