ФСБ провела эксперимент с потенциальными террористами: результаты шокируют

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Свердловской области провело эксперимент, смоделировав условия и принципы вербовки потенциальных террористов и диверсантов. Выяснилось, что в российском обществе немало людей, готовых за деньги совершить любую работу, в том числе и диверсию.

Как рассказала официальный представитель ведомства Елена Докучаева в эфире телеканала ОТВ, авторы эксперимента имитировали действия украинских спецслужб и разместила в Сети объявления с предложением "легких денег". Откликнувшихся приглашали в анонимный бот для уточнения характера и условий работы. Часть людей отсеялась после предупреждения о том, что зарабатывать предлагается "не совсем законным путем". Оставшимся предложили несколько вариантов.

Докучаева уточнила, что первоначальное объявление о "легких деньгах" увидели 28 тысяч интернет-пользователей. В бот перешли 176 человек. Продолжили диалог после предупреждения о "не совсем законном заработке" 136 человек. Многие отсеялись обсуждении вариантов работы разной степени "нелегальности" и опасности.

Однако в итоге осталось 10 человек, готовых за деньги на любой поступок, включая теракт и диверсию.

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали, что любой интернет-пользователь рискует пасть жертвой вербовки и оказаться втянутым в преступные схемы. Ведомство перечислило несложные правила, которые помогут минимизировать опасность.

В 2025 году российские правоохранители провели масштабную операцию против военной разведки Украины — киевский режим пытался завербовать российских школьников для совершения диверсий. Сотрудники ФСБ вовремя выявили неправомерный доступ к персональным данным учащихся через информационные ресурсы общественных организаций.