От страдающей ДЦП дочери Баталова сбегают сиделки? Помощница Маши раскрыла правду

Мария Баталова потеряла отца в 2017 году, а 6 февраля похоронила мать. Теперь прикованная к инвалидному креслу дочь знаменитостей осталась совсем одна.

Но Алексей Баталов сделал все, чтобы его дочь ни в чем не нуждалась, могла нанять себе сиделку и жить полноценной жизнью. Родители завещали ей недвижимость и деньги на счетах в банках. Все наследство Баталовой оценивается в 500 миллионов рублей.

Но, ходят слухи, что хоть Мария и может гарантировать хорошую зарплату своей помощнице, работать с дочерью знаменитостей никто не хочет из-за ее непростого характера. Якобы все сиделки разбегаются. В студию Дмитрия Борисова пришла бывшая помощница Маши Ирина Зуева. Женщина сразу отмела все домыслы. Сиделка все еще с теплом вспоминает Баталову и даже слова плохого про нее сказать не смогла.

"Маша настолько здравомыслящий и эмоциональный человек, вы не представляете. Она умеет подписывать документы, она много умеет, мы ведь с ней столько общались. Столько книг, сколько она, никто не прочел. И ее очень обижают слова, что она чего-то не может", — отметила Ирина.

По словам Зуевой, однажды она решилась на откровенный разговор с Машей. Сиделка попыталась объяснить Баталовой, что после смерти родителей ей скорей всего понадобится опекун. Но Мария была категорична в этом вопросе. "Только я буду решать, как быть мне и как жить дальше", — заявила тогда дочь знаменитостей, чем восхитила помощницу.