Россиян начнут активнее обучать навыкам оказания первой помощи

Как правильно действовать в экстренной ситуации, чтобы помочь и себе, и своим близким людям, до приезда бригады скорой - эту тему сегодня обсуждали на оперативном совещании, которое Михаил Мишустин провел с вице премьерами.

Правительство утвердило Концепцию развития первой помощи, в рамках которой обучение по специальным программам прошли уже более 3 миллионов россиян, подготовлены почти 14 тысяч инструкторов и более двух тысяч преподавателей.

Ещё один приоритетный вопрос, который сегодня рассмотрели на совещании касался лекарственного обеспечения. В стране создадут перечень стратегически значимых препаратов. Главная задача - увеличить выпуск отечественных лекарств, сократив зависимость нашей фармацевтической промышленности от импорта.