Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия. Неизвестно, с кем он вел переговоры — Тегеран все отрицает

Иран сообщил, что атаковал цели в различных городах Израиля, а также ряд военных баз США на Ближнем Востоке. В частности, удары были нанесены по Эйлату и северу Тель-Авива. Корпус стражей исламской революции использовал баллистические ракеты типа "Эмад" и "Гадр" и беспилотники.

В свою очередь Армия обороны Израиля отчиталась, что завершила волну ударов по производственным объектам Ирана.

Обмен атаками происходит на фоне сообщений о неких переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Правда, информация о них исходит только из американских источников. Иран опровергает контакты с представителями США.

Уже поздно вечером во вторник Трамп на брифинге в Белом доме снова заявил о переговорах с Ираном. По его словам, Тегеран согласился навсегда отказаться от планов получить ядерное оружие. Президент США отметил, что ведет переговоры с "правильными людьми", которые "очень хотят заключить сделку", однако имена так и не назвал.

Кроме того, Дональд Трамп утверждает, что Иран преподнес Вашингтону крупный "подарок", связанный с нефтью и газом и касающийся Ормузского пролива. Подробностей он также не раскрыл.

Президент США также считает, что в Иране фактически уже произошла смена режима. Об этом, полагает он, можно говорить на основании того, что страной управляют "не те лидеры, с которыми мы начинали и которые создали все эти проблемы".