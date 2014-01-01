Украинские националисты с помощью FPV-дрона ударили по сельскохозяйственному предприятию в Хомутовском районе Курской области. В результате погиб 55-летний водитель, шесть человек пострадали. Об этом рассказал во вторник, 24 марта, глава региона Александр Хинштейн.

Как сообщил политик в своем MAX-канале, в течение часа по территории предприятия был нанесен повторный удар. В результате атаки пострадали еще семь человек. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Хинштейн назвал преступление ВСУ в отношении мирных людей, которые готовили технику к посевной компании, варварским. Этим бесчеловечным ударам нет и не может быть никакого прощения, подчеркнул губернатор.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что лишь за одну неделю российские школы становились "предметом целенаправленного нападения со стороны Вооруженных сил Украины" пять раз. Дети Донбасса растут под обстрелами ВСУ с 2014 года, причем сотни из них погибли и были покалечены.

Депутат Государственной думы Андрей Колесник объяснил активизацию атак украинских БПЛА тем, что на фоне ближневосточной эскалации "от Украины как бы оттягивается внимание — она ушла на десятый план". Киевский режим пытается налетами дронов продемонстрировать свою мнимую силу и привлечь к себе утраченное внимание.