Не стреляйте в пианиста — играет, как умеет. И танцует, как может. Сериал под названием "Украина це Европа" к сегодняшнему дню оброс такими драматическими коллизиями, что выглядит как фильм ужасов. Киев начал по-настоящему бандитскую разборку с европейской страной, Венгрией, которая нынешнюю Украину в Европе видеть никак не хочет. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто исполнил этюд на фортепиано, напомнив о талантах киевского лидера: "Как Зеленский: раз, два, три!"

"Я президент, а не лох!"

Пока Зеленский забавлял публику популярными номерами на манер "Игры на фортепиано без рук", всем было весело. Даже когда комика вытолкнули в президенты, ему регулярно приходилось напоминать, что он не клоун, а глава государства: "Я - президент этой страны. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал: "Оружие уберите".

Но под чутким руководством европейских продюсеров Зеленский и его подручные быстро превратились в группировку с манерами бандитов-хуторян. В Брюсселе одобряют. И деньги на продолжение сериала подкидывают. Даже когда Украина начала терроризировать венгерского премьера, никто вчерашнего комика не одёрнул.

Президент-бандит

"Я уверен, вы увидите это в новостях, как украинцы мне угрожают. Но теперь это касается не только меня, поэтому ко всему подобному стоит относиться серьезно", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Зеленский в марте заявил, что выделение Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов "блокирует один человек", венгерский премьер, поэтому его адрес передадут украинским военным. И это не Чикаго 20 годов прошлого века. Это Европа.

Виктор Орбан — один из самых здравомыслящих политиков в ЕС. Выворачивать карманы, чтобы поддерживать киевский режим и продолжать войну, не хочет. Видеть в Евросоюзе нынешних диковатых нацистов не желает. Ему чисто по-бандитски и начали разъяснять.

Шутовской режим

Пародируя Зеленского с его игрой на фортепиано без рук, Петер Сийярто вспоминает те относительно безоблачные времена, когда главные клоуны в украинском политическом театре ещё не сбились в криминальную бригаду на европейских дотациях. И не начали шагать с факелами и проливать кровь в украинских городах. Прошли те времена, когда Украина развлекала мир боевым гопаком. А на первых ролях были комик Зеленский и ныне забытый депутат Верховной Рады Ляшко.

Да, теперь у них в действительности всё не так как на самом деле.