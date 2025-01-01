Роспотребнадзор оценил угрозу вспышки оспы обезьян

Риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон. Об этом напомнили во вторник, 24 марта, в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заявление ведомства последовало за сообщением об обнаружении оспы обезьян у жителя Северной столицы — мужчину поместили в больницу и начали комплекс противоэпидемических мероприятий.

Роспотребнадзор подчеркивает: на пунктах пропуска через государственную границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль, поэтому поводов для паники нет.

До того специалисты предупреждали, что эпицентром распространения оспы обезьян остается Африка. За последние 12 месяцев там было зарегистрировано более 50,8 тысячи случаев заболевания, большинство — в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне. Чаще всего заражение происходит в результате тесного физического контакта с человеком, у которого есть симптомы заболевания.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, которого цитирует РИА Новости, заверил, что "ничего страшного в этом нет". По словам эксперта, оспа обезьян была взята под контроль еще в 1980 году, когда "ликвидировали натуральную оспу".

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что ведомство в 2025 году следило за ситуацией в мире и России по целому спектру инфекционных заболеваний, включая оспу обезьян. Эпидемиологические риски будут только расти, поэтому наша страна должна быть к ним готова, подчеркнула главный санитарный врач России.