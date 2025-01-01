В Сеть слили фото полностью лысого Михаила Ефремова: от вида актера оторопь берет

Михаил Ефремов вышел на свободу почти год назад — 9 апреля 2025-го. Первые месяцы артист занимался здоровьем, а совсем недавно вернулся к работе в театре, а также принял предложение сняться в новом сериале-антиутопии.

Возвращение Михаила Олеговича к работе стало особенным событием для всего его окружения. Друзья очень рады, что актер не ушел в себя после колонии. Многие волновались, как встретит актера публика. Но, премьера спектакля "Без свидетелей" показала, что Ефремова народ простил.

Михаил Олегович новой работой очень дорожит. В "Мастерской 12" Никиты Михалкова у Ефремова есть отдельная гримерка, но как ранее рассказывали близкие к актеру люди, больше там не хранится алкоголь. Артист вообще избегает напитки, что любил до смертельной аварии.

Обстановка в комнатке Ефремова скромная и рабочая: на столике лишь чай, свежие фрукты, грим и салфетки. А еще расчески, которые больше актеру не понадобятся. По крайне мере в ближайшие месяцы. "СтарХит" слил в Сеть фото, на котором Михаил Олегович предстал полностью лысым. Ефремова побрили наголо.

Видеть артиста без волос очень непривычно. Его поклонники оставили сотни комментариев в тематических пабликах, выражая свое негодование. "Просто оторопь берет от такого вида!" — отметил один из почитателей творчества Ефремова.

Но у столь радикальной перемены есть своя причина, это не просто прихоть актера. В спектакле "Без свидетелей" герой Михаила Олеговича имеет комичную "профессорскую" прическу с залысиной. Персонаж Ефремова пытается прятать ее под шапкой Деда Мороза. Чтобы гримерам не приходилось ежедневно выбривать на голове актера проплешину, Михаил Олегович решил полностью расстаться с волосами. Теперь он будет использовать специальный парик-накладку.