Американские власти ведут переговоры в Иране с "правильными людьми". Такое заявление сделал во вторник, 24 марта, президент США Дональд Трамп.

Новый комментарий Трампа о диалоге между Вашингтоном и Тегераном последовал за рядом высказываний днем ранее, которые поставили в тупик весь мир. Американский лидер заявил, что отложит на пять дней атаки на энергообъекты в Иране благодаря "удачным переговорам" с представителями исламской республики. Однако в Тегеране несколько раз подчеркнули, что не ведут никаких переговоров — нет даже малейших контактов.

После этого Дональд Трамп заявил, что "их (иранские) лидеры все исчезли", поэтому "никто не знает, с кем говорить". Однако "мы на самом деле говорим с правильными людьми", которые "так сильно хотят заключить сделку".

Конкретных фамилий и должностей переговорщиков от Ирана президент США не назвал, но уточнил, что Вашингтон представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Диалог, по утверждению Трампа, идет настолько продуктивно, что Иран якобы согласился не добиваться получения ядерного оружия, сообщает ТАСС. Это изначально было ключевым предлогом, под которым Соединенные Штаты начали свою антииранскую операцию "Эпическая ярость".

Однако в России в это не поверили. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отмечал: ситуация на Ближнем Востоке подтверждает, что в современных реалиях для подобной атаки на страну уже не требуется даже предлог. Теперь "и пробирки уже не надо", более того — "уже даже и слов не надо никаких".