Трамп изъявил желание увидеть встречу Путина и Зеленского

В Вашингтоне хотели бы, чтобы российский лидер Владимир Путин и предводитель киевского режима Владимир Зеленский вступили в личный диалог. Об этом объявил во вторник, 24 марта, президент США Дональд Трамп.

Как отметил Трамп, говоря о перспективах российско-украинского мирного урегулирования, он "хотел бы, чтобы президент Путин и президент Зеленский сели за стол переговоров и заключили сделку". Однако никакой конкретики о дате и месте такой встречи сейчас нет.

При этом Дональд Трамп заявил, что США приближаются к возможному урегулированию украинского конфликта: "Я уже давно это говорю: я закончил восемь войн. И каждая из них должна была быть сложнее этой" (цитаты по РИА Новости).

Тему возможной встречи президента России и главы киевского режима поднимали не раз. Владимир Путин подчеркивал, что всегда готов к диалогу, и предлагал Владимиру Зеленскому приехать в Москву, если есть желание говорить по существу. Однако утративший легитимность украинский лидер отказывался, хотя и уверял в настрое на диалог.

В Кремле отмечали, что лидерам России, США и Украины имеет смысл лично встречаться в трехстороннем формате только для финализации договоренностей. Что касается реалистичности этой встречи в обозримом будущем, пресс-секретарь российского президента предлагал вспомнить заявления Зеленского о том, "с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее".